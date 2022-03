A Paris – L'arrivée du nouveau Vélib' est un «cauchemar»

À Paris : L'arrivée du nouveau Vélib' est un «cauchemar»

Stations vides, vélos indécrochables, application qui bugue, tarifs en hausse: l'arrivée très attendue du nouveau Vélib' à Paris tourne au «cauchemar» des cyclistes.

Lancé en fanfare le 25 octobre par Anne Hidalgo, le nouveau Vélib, vert, ou bleu pour sa version électrique, devait être déployé dans 600 stations au 1er janvier, soit 50% de celles délaissées par l'ancien opérateur JCDecaux, et totalement déployé fin mars dans et autour de Paris. L'objectif avait ensuite été ramené à 300 stations. Mais mardi, l'application de Velib' Metropole n'annonçait que 64 stations opérationnelles, le même nombre qu'il y a une semaine. Pourtant, l'opérateur Smovengo assurait alors d'un déploiement de 80 stations par semaine. Pour expliquer les retards au démarrage, ce consortium franco-espagnol dirigé par Smoove, une PME de Montpellier associée à Mobivia (Norauto, Midas), l'espagnol Moventia et les parkings Indigo, avait évoqué des opérations électriques plus complexes que prévu et un délai raccourci de six semaines par une action en justice de JCDecaux.