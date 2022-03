Au Luxembourg - L'arrivée émouvante de refugiés ukrainiens en bus à Bascharage

Parti de Kockelscheuer lundi dernier, plein de matériel et de vivres, le véhicule est rentré cinq jours plus tard au terme d'un éprouvant périple. Passé recueillir des refugiés en Pologne, à la frontière ukrainienne, et en Roumanie, le groupe a vécu des dizaines d'heures d'attente pour franchir les frontières. Ces familles ukrainiennes, accueillies avec un repas et des nombreux jouets pour les enfants au siege de Sales-Lentz, devaient rejoindre dès dimanche soir leur famille d'accueil. «Nous allons d'abord leur apporter du calme et du réconfort», confiaient Sarah et Francois, residents de la capitale qui vont recevoir une mère et son fils.