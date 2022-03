Luxembourg Art week : L'art contemporain exposé au Luxembourg

LUXEMBOURG – La Luxembourg Art week montre où en est l’art contemporain au Grand-Duché, et surtout, interroge la société tout entière.

L’art contemporain se présente comme un reflet de la société. Cela vaut pour les œuvres elles-mêmes, mais également pour les événements comme la Luxembourg Art week. La cinquième édition montre par exemple que le pays grandit rapidement, qu’il s’internationalise et qu’il a soif de culture. Au total, 69 galeries participent aux expositions, contre 19 lors de la première manifestation.

Le fondateur Alex Reling voulait «créer un écosystème» dédié à l’art. Une grande salle montre des artistes établis, une autre est consacrée aux autres engagés plus récemment. À chaque fois, des Luxembourgeois ont l’occasion de présenter leur travail. L’événement semble trouver son public: la galerie luxembourgeoise Vallerius Art a vendu toutes les œuvres du Danois Martin Paaskesen, avant-même l’ouverture officielle de la Luxembourg Art week. L’artiste est à la mode, comme le Luxembourgeois Éric Mangen.

Le guide explique qu’il faut «se souvenir du nom» des artistes exposés, dont les œuvres contemporaines en grand format sont très colorées et expressives. Elles se vendent tellement bien que seules les plus récentes peuvent encore être accrochées pour l’événement luxembourgeois. Leurs couleurs et leur mouvement interrogent sur la société actuelle.