L'art prend un bon coup de jeune à Differdange

DIFFERDANGE - Depuis samedi, le centre Marcel-Noppeney est envahi par 46 jeunes artistes.

Le talent n'attend pas le nombre des années et il suffit de visiter la 6e Jugendkonschtwoch de Differdange pour s'en rendre compte. De 13 à 25 ans, 46 jeunes artistes ont accepté de s'y dévoiler, qu'ils soient peintre, sculpteur, photographe, poète ou styliste.

Cette Semaine des jeunes artistes a été officiellement lancée samedi par l'échevin Roberto Traversini, qui en est l'une des chevilles ouvrières au titre de président de la Maison des jeunes. Peinture à l'acrylique, mangas, photographies de paysages, portraits décalés... les jeunes Luxembourgeois et quelques jeunes étrangers n'ont pas eu peur de s'exposer. Seule différence à leurs arts, le support. Pour que les regards se détournent un instant, plus ou moins bref, sur leurs œeuvres, ils n'ont pas craint de transcender ce qu'ils veulent dire.