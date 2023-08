L'article à lire pour ne plus se tromper en achetant un jean

Instagram

Si vous portez le short ou le pantacourt en denim cet été, vous êtes à la pointe de la mode. Encore faut-il ne pas avoir commis l’une de ces cinq erreurs.

Ne pas prendre son temps dans la cabine d’essayage

La lumière crue et peu flatteuse des cabines d’essayage a de quoi semer le doute. «On imagine alors éventuellement la situation dans laquelle on portera le vêtement et ce qu’en dira l’entourage», explique Lilla Futaki, psychothérapeute. Nombreux sont ceux à s’emparer du jean et à sortir le plus vite possible de la cabine, alors que c’est justement à ce moment-là qu’il faudrait prendre son temps.

Lorsqu’on essaie un jean, il est toujours bon de faire quelques pas et de se mettre en position assise pour voir s’il reste confortable en toutes circonstances. Si vous voulez vous assurer que le jean vous ira encore après un repas copieux, il vaut mieux éviter d’aller faire du shopping le ventre vide. Et pour que l’expérience d’essayage soit plus plaisante, il convient d’être bienveillant envers soi-même ou de faire ses achats en commandant en ligne.

Ne pas essayer d’autres tailles

Il n’y a pas vraiment de règle en matière de taille. Vous pouvez très bien avoir une taille 40 dans une marque, mais pas dans une autre. D’où la nécessité de toujours emporter plusieurs tailles en cabine. Dans tous les cas, acheter un jean un peu trop juste en espérant qu’il finira par vous aller mieux un jour est à bannir. C’est le jean qui doit être à la taille et non vous qui devez vous adapter au jean.

Oublier que le jean se détend

Vous voilà dans la cabine en train d’essayer un jean. Instinctivement, vous tirez sur la ceinture du pantalon pour voir s’il vous va au niveau de la taille. Et pour cause: personne ne veut d’un jean trop serré. Pour autant, il ne doit pas non plus être trop large à la taille, mais doit être confortable à porter.

Selon le textile, le jean peut encore se détendre jusqu’à trois centimètres dans les trois premiers mois. C’est un aspect à garder à l’esprit lors de l’achat d’un pantalon en denim. Pour autant, le jean, d’autant plus s’il est 100% coton, ne doit pas être trop serré à l’essayage, vu que le matériau se détend très peu, voire pas du tout.

Ignorer la qualité du tissu

Pour faire durer au maximum votre jean dans le temps, il convient de jeter un coup d’œil à la matière qui le compose. Un jean de bonne qualité est généralement plus lourd et plus épais au toucher. En règle générale, si le jean garde la marque du genou après l’essayage, cela signifie que le tissu laisse plutôt à désirer.

Choisir la mauvaise longueur

Vous voulez un jean skinny ou êtes plutôt à la recherche d’un pantalon cargo bien large? La longueur sera fonction de la coupe. Le skinny doit être ajusté au niveau de la cheville, alors que le jean droit doit arriver légèrement en dessous. En revanche, le jean à pattes d’éléphant (boot cut) ou large (wide leg), à l’instar du pantalon cargo, peut volontiers descendre jusqu’au sol.