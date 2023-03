Economie mondiale agitée: L'article pour comprendre treize jours de tourmente bancaire

Treize jours de turbulences, marqués par la faillite de trois banques américaines et le rachat forcé de Credit Suisse, ont fait souffler un vent de panique chez les investisseurs, avec le spectre de la crise financière de 2008 en arrière-plan.

Cryptomonnaies: Silvergate s'effondre

Technologiques: Silicon Valley Bank au tapis

Le même soir, une autre banque californienne nettement plus importante, Silicon Valley Bank (SVB), spécialisée dans le secteur des start-up technologiques, évoque des retraits inattendus. La 16e banque américaine par actifs paie le ralentissement de la nouvelle économie et le resserrement monétaire (hausse des taux d'intérêt) brutal de la banque centrale américaine (Fed).

SVB annonce avoir vendu en urgence un portefeuille de 21 milliards de dollars de titres financiers pour assurer ses réserves de liquidités. Le 9 mars, investisseurs et clients se ruent sur leurs avoirs. L'action perd 60%. La cotation est suspendue et le lendemain, la banque est fermée par les autorités américaines. C'est la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.