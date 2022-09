Premier employeur du Luxembourg: L'artisanat compte une part infime de véhicules électrifiés

Pour le secteur de l'artisanat au Luxembourg, premier employeur du pays (plus de 100 000 emplois), la transition vers l'électromobilité est encore longue. Selon une enquête réalisée auprès de 1 300 entreprises sur les 8 000 que compte le secteur, 91% de leurs voitures et 99% de leurs camionnettes ont un moteur thermique.

Des alternatives à l'électrique?

En outre, 58% des entreprises interrogées citent la non disponibilité de bornes de charge au travail. À ce titre, la Cdm et l'ACL se félicitent du régime d'aides en faveur des entreprises investissant dans les bornes de recharges électriques, annoncé en juillet dernier par le gouvernement. «Une entreprise qui veut installer une borne intelligente (NDLR: prise en compte des besoins en électricité des autres appareils du bâtiment fonctionnant sur le même réseau) doit payer entre 1 500 et 2 000 euros et 2 000 euros pour une borne non intelligente», illustre Tom Wirion.