Au Luxembourg: L'artisanat est contraint de devenir plus écolo

La flambée des prix de l'énergie et des matériaux suite à la crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine montre l'importance d'une transition énergétique accélérée pour l'artisanat, selon la Chambre des métiers. «Cela dans le but de garantir la sécurité d'approvisionnement, assurer des prix d'énergie renouvelable abordables et lutter contre le changement climatique à travers la décarbonisation du secteur», indique Gilles Reding, directeur affaires environnementales et innovation à la Chambre des métiers.