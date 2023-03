Pit Molling: L'artiste luxembourgeois qui fait valser les imprimantes 3D

Passer du code à la machine, faites le bouillir... Au Musée international des arts modestes (Miam) de Sète (sud de la France), des artistes rendent compte de leur travail d'appropriation, voire de détournement des outils numériques, pour créer des œuvres hybrides mêlant matière et virtualité. Baptisée «Fait machine», l'exposition, qui rassemble les œuvres d'une quarantaine d'artistes, est ouverte jusqu'au 12 novembre dans le musée situé le long du Canal Royal. Parmi les invités, le Luxembourgeois Pit Molling, qui assume d'être devenu depuis 2016 un artiste «digital».

Dessin, graphisme, peinture, sculpture… son travail était déjà multiple mais a basculé avec l'achat d'une imprimante 3D pour accompagner son expression. «J'ai commencé à travailler avec, voir jusqu'où je pouvais aller», raconte à L'essentiel l'homme de 38 ans. Sept ans plus tard, il en possède neuf, installées dans son atelier de 22 m² qui jouxte son habitation à Weiler-la-Tour. Pit Molling parle lui-même d'une «ferme d'imprimantes 3D» qui donne à son espace de travail des airs d'agence de communication, à mille lieues de l'atelier poussiéreux et dérangé que l'on imagine en évoquant l'art.

Chaque imprimante donne vie à une partie de l'œuvre

«Le digital offre tellement de possibilités, il a fallu recentrer le projet pour ne pas s'égarer», explique Pit Molling, qui se qualifie comme «artiste interdisciplinaire». Le multimédia et le court-métrage devraient remplir encore la palette du jeune homme, déjà primé plusieurs fois pour son travail et dont l'agenda sur ces prochaines semaines est bien rempli au Luxembourg et à l'étranger.