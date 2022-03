Serie A - 23e journée : L'AS Rome a assommé la Fiorentina

Le club romain reste en course pour le titre de champion d'Italie après sa démonstration contre la Fiorentina (4-0), mardi soir pour la 23e journée de Serie A.

Les joueurs de Luciano Spalletti ont vu ce week-end la Juventus Turin, leader, battre l'Inter Milan (1-0) et Naples leur chiper provisoirement la deuxième place au bénéfice d'un spectaculaire succès (7-1) à Bologne. La Roma n'avait donc pas d'autre option que le victoire pour maintenir le statu quo en tête. Après une première occasion florentine signée Chiesa, c'est ainsi Dzeko qui a ouvert la marque (39e) sur un caviar de De Rossi. Le milieu de terrain romain a ensuite servi Fazio qui marquait de la tête le but du 2-0 (58e). Nainggolan (75e) puis Dzeko encore (83e) ont ensuite alourdi le score et concrétisé la supériorité et le sérieux des giallorossi.