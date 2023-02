Au Luxembourg: L'ASBL Minute papillon veut libérer la parole des femmes

«Quand j'ai accouché en septembre 2021, mon bébé a été malade et on a passé plusieurs semaines à l'hôpital, se remémore Djenna. J'ai compris qu'on pouvait très vite s'oublier, en tant que femme mais aussi en tant qu'épouse. Dans ces moments, on peut se sentir seules, on a l'impression que personne ne peut nous comprendre». C'est là qu'intervient Minute papillon. «On accueille des jeunes mamans de tout âge, mais aussi des mamans ayant perdu un enfant ou encore des victimes de fausses couches», précise-t-elle. Estime de soi, couple, deuil, différents sujets peuvent être abordés lors des rencontres. «Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui a déjà vécu la même chose», insiste-t-elle.