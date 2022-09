A Luxembourg: L'ascenseur du Grund à son tour à l'arrêt jeudi

À Luxembourg : L'ascenseur du Grund à son tour à l'arrêt jeudi

La Ville de Luxembourg rencontre décidément des difficultés pour faire monter et descendre ses ascenseurs. Alors que l'ascenseur du Pfaffenthal est à l'arrêt depuis vendredi pour une panne d'origine indéterminée, c'est celui du Grund qui doit être mis à l'arrêt ce jeudi de 9h à 21h, annoncent les autorités communales.

La machine reliant le Grund au plateau du Saint-Esprit, au niveau de la cité judiciaire, doit en effet subir une intervention technique. La Ville a pris les devants et organise, via son service Autobus, une navette entre les deux entrées de l'ascenseur, qui circulera toutes les 7 minutes et demie pendant la durée des travaux.