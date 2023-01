Au Japon : L'assassin présumé de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe inculpé

Poursuivi notamment pour meurtre, Tetsuya Yamagami, 42 ans, avait été arrêté immédiatement après les faits à Nara (ouest du Japon), où l'ancien dirigeant japonais prononçait un discours lors d'un meeting électoral lorsqu'il a été abattu par balles. «Il a été inculpé aujourd'hui» pour «meurtre et violation de la loi» sur le contrôle des armes, a déclaré un porte-parole du tribunal de Nara, confirmant des informations du quotidien Yomiuri et de l'agence de presse Kyodo.

M. Yamagami risque la peine de mort s'il est jugé coupable. Plus tôt cette semaine, des chaînes de télévision japonaises avaient diffusé des images montrant son transfert vers un poste de police de Nara depuis un centre de détention de la métropole voisine d'Osaka, où il avait passé les cinq derniers mois à subir une évaluation psychiatrique.

Shinzo Abe, Premier ministre du Japon en 2006-2007 et 2012-2020, aurait été ciblé par M. Yamagami pour ses liens présumés avec la secte Moon, aussi connue sous le nom d'Église de l'Unification. Le suspect en voulait à ce groupe, auquel sa mère aurait fait des dons très importants par le passé, menant leur famille à la ruine. Selon les médias locaux, son examen psychiatrique a porté sur ses relations avec sa mère et son environnement familial.

Immense scandale au Japon

Fondée en Corée en 1954 par Sun Myung Moon, cette organisation religieuse s'est fortement développée dans les années 1970 et 1980, y compris au Japon. Celle qui se nomme désormais la «Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification» a nié tout acte répréhensible et s'est engagée à empêcher les dons «excessifs» de ses membres.