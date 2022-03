France/Luxembourg – L'Assemblée nationale prend une résolution pour augmenter le télétravail

Dans cette résolution, les députés français insistent sur les nombreux bienfaits, à leurs yeux, du télétravail: bien-être et productivité des travailleurs frontaliers, baisse du trafic routier, préservation de l'environnement, etc. Ils proposent de poursuivre et de prolonger les accords conclus durant l'épidémie de Covid-19 avec les pays frontaliers, dont fait partie le Luxembourg.