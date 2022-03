Impôts au Luxembourg – L'assistant aux déclarations fiscales trouve sa place

Depuis cette année, les déclarations fiscales peuvent être remplies grâce à un assistant en ligne, qui guide le contribuable en fonction de ses réponses. Cette solution, qui concerne donc la communication des revenus 2021, lui permet d’éviter les pages de renseignements ne le concernant pas (enfants, types de revenus, etc.).

Un outil qui n'irait pas assez loin

Du côté des professionnels, l’enthousiasme est plus mesuré. «L’option peut être intéressante pour les personnes physiques, mais il y a une sorte de vide juridique pour les fiduciaires», indique Stéphane Créer, gérant d’Efitax. Contrairement au précédent système avec la signature électronique LuxTrust, «notre responsabilité est engagée quant à l’exactitude des données du contribuables. Or, nous ne pouvons pas les vérifier», dit-il. Pour l’instant, il guide toujours le contribuable vers le PDF.

De son côté, Patrick Malget, co-fondateur de taxx.lu, regrette que l’outil n’aille pas assez loin. «Nous proposons un tel système depuis 2018, capable de lire et de reconnaître certains documents comme des certificats et déclarations des années précédentes». De plus, il constate que le dispositif du gouvernement n'est pas encore ouvert à certains contribuables, par exemple ceux déclarant des bénéfices commerciaux ou en profession libérale. Son outil, développé par l’intelligence artificielle, renvoie donc toujours vers les PDF.