Tir mortel : L'assistant réalisateur de «Rust» poursuit Alec Baldwin

D’après les informations du «Los Angeles Times» et du «Hollywood Reporter», Dave Halls a décidé de contre-attaquer et a déposé une plainte auprès de la Cour supérieure de Los Angeles le 16 décembre contre Alec Baldwin et les personnes visées par les poursuites de novembre. L’assistant réalisateur affirme que l’acteur, Sarah Zachry, Hannah Gutierrez-Reed et Seth Kenney sont les seuls à blâmer et qu’il ne peut être tenu pour responsable des dommages subis par Mamie Mitchell. Dave Halls demande à être indemnisé par les quatre autres dans le cas où la superviseure du scénario gagnerait son procès.