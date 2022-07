Au Luxembourg : L'assurance maladie-maternité a multiplié son déficit par 4,5 en 2021

LUXEMBOURG – Avec un solde négatif de 55 millions d'euros, l'assurance maladie-maternité a dû piocher dans ses réserves en 2021, selon des chiffres publiés lundi, par la CNS.

Ces deux dernières années ont été très compliquées, pour la Caisse nationale de Santé (CNS), notamment en raison de la pandémie, qui a multiplié le nombre d'arrêts-maladies. La CNS a publié ce lundi le décompte de l'asurance maladie-maternité (AMM) pour 2021 et il en ressort que le déficit s'est creusé entre 2020 et 2021. Ainsi, en 2020, l'AMM avait connu un déficit de 12,4 millions d'euros. En 2021, ce déficit a grimpé à 55 millions d'euros.

Dans le détail, l'AMM a dépensé 3, 631 milliards d'euros l'an dernier et en a perçu 3, 577 milliards, à 98% en provenance des cotisations payées par les assurés, pensionnés, employeurs et l'État. Du coup, pour boucler l'exercice à l'équilibre, l'AMM a dû piocher dans ses réserves, qui ont baissé pour se chiffrer à présent à 904 millions d'euros, soit 24,9% des dépenses courantes.

Prudence pour l'avenir

À noter que l'AMM a couvert une population d'environ 915 000 personnes en 2021, à deux tiers des résidents et à un tiers des non-résidents, notamment les frontaliers et anciens frontaliers pensionnés. Le rapport publié par la CNS relève des «dépenses non-négligeables liées au Covid-19» qui justifient le déficit. «Il s'agit notamment de frais en relation avec les tests PCR, de forfaits mis en place pour certaines prestataires de soins, d'une augmentation des dispenses pour femmes enceintes…»

Mais, même sans l'effet Covid, «une accélération des dépenses est réelle et liée à plusieurs facteurs structurels». Du coup, les dépenses augmentent plus vite que les revenus de l'AMM. La CNS appelle à la prudence pour l'avenir. Si le système de santé luxembourgeois a pu faire face à la pandémie, grâce aux réserves accumulées et à la bonne santé financière du pays, la «situation de déficit récurrent» date d'avant la pandémie. «Il devient ainsi impératif de contenir l'évolution des dépenses, qui ne doivent pas croitre plus vite que les recettes». C'est ainsi qu'un système efficace et efficient et l'accès à des soins de qualité», pourront être garantis.