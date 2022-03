Football - Ligue des champions : L'Atalanta et l'Atlético valident leur place en 8es

Le club italien a réussi à s'imposer en Ukraine (0-3) et se qualifie pour la première fois de son histoire pour les 8es. Les Espagnols ont dominé le Lokomotiv Moscou (2-0).

Groupe A - Paris se fait plaisir contre Galatasaray

Avec une équipe largement remaniée, le Paris SG a fait honneur à sa place de premier du groupe, face à Galatasaray (5-0). Les Parisiens ont marqué par Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé et Cavani sur penalty. Dans un match sans enjeu, le Real est allé s'imposer à Bruges (1-3). Rodrygo, Junior Vinicius et Modric ont marqué pour le Real, Vanaken avait égalisé pour les Belges.

Groupe B - Le Bayern finit sur une bonne note

Le Bayern a dominé Tottenham à l'Allianz Arena (3-1) et conclu en beauté sa phase de poules. Coman, Muller et Coutinho ont été les buteurs bavarois, Sessegnon avait égalisé pour les joueurs de José Mourinho. L'Étoile Rouge de Belgrade n'a pas réussi à préserver sa troisième place, à cause de sa défaite sur la pelouse de l'Olympiakos (1-0). Ce sont les joueurs grecs qui disputeront la Ligue Europa.