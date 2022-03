Heurts en Chine : «L'atelier de la planète» va-t-il fermer?

Manque de main d'œuvre et hausses de salaires consenties dans la crainte d'une montée des troubles sociaux pourraient bien signer à terme la mort du travail bon marché en Chine.

«Si vous êtes propriétaire d'une usine dans le Guangdong (sud), certaines choses jouent contre vous aujourd'hui et vous devez devenir un peu plus attractif pour faire venir la main d'œuvre», souligne Brian Jackson, analyste de Royal Bank of Canada à Hong Kong. «Tout indique que cela va continuer dans les mois qui viennent - en supposant que les problèmes en Europe n'aient pas un impact majeur sur la manufacture» chinoise, ajoute-t-il.

Mais ces quelques mouvements ont eu un grand retentissement et suscité un vaste débat sur l'exploitation des millions de travailleurs précaires qui quittent leurs campagnes pour travailler sur les côtes industrialisées du pays. Or ces travailleurs migrants se raréfient, alors même que la main d'œuvre reste globalement abondante en Chine, entraînant «des pressions à la hausse sur les salaires», souligne Arthur Kroeber, directeur de la société d'études Dragonomics à Pékin.

Car par son plan de relance économique décrété à l'automne 2008, le gouvernement a déclenché des investissements massifs dans le centre et l'ouest de la Chine et créé des emplois dans des régions où le coût de la vie est moindre pour ces travailleurs, et la famille plus proche. «Les arguments qui poussaient les gens vers les côtes ont faibli», dit Patrick Chovanec, un économiste de l'Université Tsinghua.