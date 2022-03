Liga - 29e journée : L'Atletico Madrid repart enfin de l'avant

L'Atletico Madrid s'est s'imposé à Cordoue (2-0) samedi pour la 29e journée du Championnat d'Espagne. Les Colchoneros reprennent provisoirement la troisième place.

Le Français Antoine Griezmann a inscrit son 15e but en Liga d'une frappe rasante (5e). Saul Ñiguez a ensuite alourdi le score de la tête (39e). Ce succès, le premier de l'Atletico hors de ses bases depuis fin janvier, replace les Colchoneros sur le podium (3e, 62 pts) aux dépens de Valence (4e, 60 pts), qui devra l'emporter dimanche contre Villarreal (16h) pour reprendre son bien. Sur la pelouse de la lanterne rouge, les hommes de Diego Simeone ont livré un match solide, dans le sillage d'un Griezmann très vif et particulièrement opportuniste. À croire que le changement d'air et de maillot lui a profité, quelques jours après sa prestation mitigée contre le Brésil (1-3) avec l'équipe de France. Le Français n'a eu besoin de personne pour marquer: au pressing, il a poussé un défenseur adverse à l'erreur et s'est présenté à l'entrée de la surface, ajustant le gardien d'une puissante frappe au sol (5e).