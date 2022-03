Liga - 26e journée : L'Atletico obtient le nul à Malaga

L'Atletico Madrid a arraché ce dimanche un point (0-0) sur le terrain de Malaga, les Colchoneros restant ainsi 2e au classement à 11 longueurs du FC Barcelone.

Ce match nul permet aux deux équipes de maintenir leurs positions respectives au classement. Malaga reste pour sa part 4e et les Colchoneros voient à présent le Real Madrid, 3e, se rapprocher à 2 points. Les hommes de Simeone ont en effet dominé durant l'essentiel du match, se montrant plus habiles dans leurs combinaisons au milieu. Mais les attaquants madrilènes Diego Costa et Falcao se sont heurtés dans la finition à une excellente défense andalouse.