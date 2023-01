Ciudad Juarez : L'attaque d'une prison au Mexique fait 14 morts

«On recense le décès de 14 personnes, parmi lesquelles 10 officiers de sécurité et de surveillance pénitentiaire et quatre personnes privées de liberté, en plus de 13 blessés et d’au moins 24 évadés», a annoncé dans un communiqué le bureau du procureur de l’État de Chihuahua, dans le nord du Mexique.