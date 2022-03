Amazon Prime Video : «L'auberge espagnole» aura bien une suite

Vingt ans après «L'Auberge espagnole», Romain Duris, Cécile de France ou Kelly Reilly, vont reprendre leur rôle dans la série «Salade grecque».

Le Français Romain Duris, la Belge Cécile de France, les Britanniques Kevin Bishop et Kelly Reilly, ainsi que l'Allemand Barnaby Metschurat, reprendront respectivement «les rôles cultes» de Xavier, Isabelle, William, Wendy et Tobias dans la série «Salade grecque», indique la plateforme de vidéo à la demande, dans un communiqué.

Cette suite de la trilogie à succès - «L'auberge espagnole», «Les poupées russes», «Casse-tête chinois» - s'intéressera aux enfants de Wendy et Xavier, Tom et Mia, incarnés par Aliocha Schneider et Megan Northam, qui seront plongés dans une «nouvelle aventure à Athènes».

À la création de la série, aux côtés de Cédric Klapisch, on retrouve notamment Agnès Hurstel («Jeune et Golri») et, à l'écriture, Charlotte de Givry («Dix pour cent», «Marseille»). Aucune date de diffusion n'a été précisée par Amazon Prime Video, qui lancera la série en France et dans le monde.