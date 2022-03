L'OMS alerte : L'austérité nuit gravement à la santé

La crise pourrait menacer les progrès en matière d'espérance de vie en Europe si des gouvernements décidaient d'amputer leur budget santé, a mis en garde l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

«Un scénario possible et qui menace les progrès constants faits en matière d'espérance de vie en Europe consisterait à ce que des crises économiques ou sociales soient couplées à des réductions des dépenses de santé», estime l'OMS dans son rapport sur l'Europe, qui porte sur 53 pays. L'organisation souligne aussi que si la situation sanitaire s'est améliorée en Europe, les disparités restent grandes d'un pays à l'autre.

Des disparités importantes

En Espagne, pays où l'espérance de vie est la plus élevée en Europe, on vit en moyenne jusqu'à 82,2 ans, alors qu'au Kazakhstan, en bas de l'échelle, l'espérance de vie n'est que de 68,7 ans. Selon l'OMS, l'Europe (qui compte 900 millions d'habitants répartis de l'Europe occidentale à l'Asie centrale en passant par Israël) abrite neuf des dix pays avec l'espérance de vie la plus élevée du monde, même si le continent a les taux plus importants de consommation d'alcool et de tabac.