Usage thérapeutique: L'Australie autorise l'ecstasy et les champignons hallucinogènes

L'Australie est devenue samedi l'un des premiers pays au monde à autoriser l'ecstasy et les champignons hallucinogènes à des fins médicales, dans l'espoir de lutter contre certaines pathologies mentales. À partir du 1er juillet, les psychiatres agréés pourront prescrire ces substances, connues aussi sous les noms de MDMA et psilocybine, pour le traitement des états de stress post-traumatique et de certains types de dépressions, selon une décision prise en février par l'organisme australien de surveillance des drogues.