Au nom de la sécurité nationale : L'Australie désinstalle des caméras de surveillance fabriquées en Chine

Craintes de fuite

Les caméras en question ont été produites par les sociétés Hikvision et Dahua, toutes deux sur une liste noire aux États-Unis. Selon le département américain du Commerce, les deux entreprises ont participé à la «surveillance» de la minorité ouïghoure dans la province chinoise du Xinjiang (nord-ouest). En novembre 2022, Washington a interdit l'importation d'équipements de Hikvision et Dahua, invoquant «un risque inacceptable pour la sécurité nationale».

Hikvision a de son côté rejeté les accusations et affirmé à l'AFP que ses produits étaient «conformes à toutes les lois et régulations australiennes applicables et font l'objet de strictes obligations en matière de sécurité». La décision de la Défense australienne d'enlever ces caméras des locaux du ministère avait fait réagir Pékin, qui a accusé Canberra de «faire un mauvais usage de sa puissance nationale pour discriminer et réprimer les entreprises chinoises».