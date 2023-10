L'Australie va abattre des chevaux sauvage par hélicoptère

Des autorités locales australiennes ont approuvé vendredi la reprise de l'abattage de chevaux sauvages dans l'un des plus grands parcs nationaux du pays, une mesure jugée nécessaire pour protéger la faune et la flore mais qui risque aussi de faire polémique.

L'écosystème est «menacé»

Les agents du parc éliminent déjà des chevaux sauvages au sol avec des armes à feu ou des pièges, ou les transfèrent ailleurs. Mais selon Penny Sharpe, la ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud, ces mesures ne suffisent plus. «Des espèces indigènes sont en voie d'extinction et tout l'écosystème est menacé» à cause du nombre excessif de chevaux sauvages, a estimé la ministre. «Nous devons agir».