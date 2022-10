Dans les Caraïbes : L'auteur d'un crime sordide libéré parce qu'un ordinateur du tribunal a disparu

Alexander Clack est un homme libre, malgré le crime sordide dont il est l’auteur. Condamné en février 2016 à 67 ans de prison pour le meurtre de son épouse commis en 2014, le Britannique de 40 ans a été libéré après seulement huit années passées derrière les barreaux. En cause, un vice de procédure. L’avocat de la défense a en effet fait valoir qu’un ordinateur du tribunal était introuvable. Or l’appareil contenait une retranscription du procès d’Alexander Clack, et sa disparition empêche l’homme de loi d’interjeter appel, explique le Sun.