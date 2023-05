L'auteur de la fusillade à Villerupt habitué «des allers-retours en prison»

Il est issu d'une famille de cinq frères, dont quatre sont connus des autorités pour des affaires de vol, de violences et pour divers trafics. La fusillade pourrait avoir été conduite en représailles à l'humiliation récente subie par un membre de la fratrie. Au cours du week-end, les élus locaux ont assuré qu'ils avaient réclamé des moyens sécuritaires supplémentaires face à l'amplification des trafics et des violences, notamment en lien avec la Belgique et le Luxembourg, situés à seulement quelques kilomètres de la commune.