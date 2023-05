Texas: L'auteur de la tuerie dans un centre commercial était nazi

L'homme qui a abattu samedi huit personnes dans un centre commercial du Texas avait des tatouages nazis et affichait des convictions racistes sur internet. Mauricio Garcia, 33 ans, avait exprimé sa haine des femmes, des Juifs et de la «diversité» et des références à une milice d'extrême droite sur le média social russe OK.RU, avant de mener son attaque.