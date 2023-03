À Hambourg : L'auteur de la tuerie est un ex-Témoin de Jéhovah

L'homme identifié comme Philipp F., 35 ans, est suspecté d'avoir tué jeudi soir pendant une séance de prière de l'organisation quatre hommes et deux femmes âgés de 33 à 60, ont indiqué vendredi les autorités. Une des femmes blessée était enceinte de sept mois et la police locale a comptabilisé son fœtus parmi les victimes pour porter son bilan à huit morts au total.

«Rage»

«Notre fils a tout filmé, par hasard, il a pu bien voir depuis la fenêtre à l'étage de notre maison, à environ 50 mètres» du centre, indique à l'AFP Bernd Miebach. «Sur la vidéo, on voit quelqu'un casser une vitre, on entend des coups de feu et on voit quelqu'un pénétrer» sur les lieux, décrit l'entrepreneur de 66 ans qui n'était pas chez lui au moment des faits. Les Témoins de Jéhovah se sont dits dans un communiqué «bouleversés» par «l'attaque horrible» contre certains de leurs membres, survenue »après un service religieux».