Pédopornographie: L'auteur de Titeuf pris à partie pour son soutien à un auteur controversé

Or, le père de Titeuf a publié la semaine dernière un dessin du Français parodiant une couverture de Titeuf, et encouragé ses followers à aller voir l’exposition où celui-ci se trouve. «Est-ce bien le moment de mettre en avant Bastien Vivès?» questionne un internaute, dont le commentaire a été liké plus d’un millier de fois. S’ensuit une salve de critiques sous la publication, à laquelle Zep a rapidement répondu: «Est-ce parce qu’il a tenu des propos inacceptables qu’il faut jeter toute son œuvre à la poubelle? Personnellement, je ne le crois pas». Réponse qui n’a pas suffi à calmer le feu nourri des commentaires des internautes majoritairement fâchés ou déçus. Seuls quelques rares followers défendent l'auteur de BD suisse.

Menaces et intimidations liées à cette affaire

Contacté, Zep n’a pas souhaité en dire plus, en plein rush pour l’ouverture jeudi du Festival d’Angoulême, la référence pour la BD, qui a justement déprogrammé une exposition consacrée à Bastien Vivès. L’équipe d’organisation dit craindre pour sa sécurité et celle des festivaliers, après des menaces et intimidations liées à cette affaire. Le festival a toutefois apporté son soutien au dessinateur et prôné son droit à la liberté d’expression.