Au Japon : L'auteur de «Yu-Gi-Oh!» meurt dans un accident de plongée

Kazuki Takahashi, auteur de la célèbre série «Yu-Gi-Oh!», est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'un possible accident de plongée, a-t-on appris jeudi.

Kazuki Takahashi, auteur de la célèbre série «Yu-Gi-Oh!», est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'un possible accident de plongée, a-t-on appris jeudi. Le corps de M. Takahashi a été retrouvé mercredi matin au large du département d'Okinawa (sud du Japon) après que les garde-côtes eurent reçu un appel d'urgence, a déclaré un membre des garde-côtes de la ville de Nago. «Il portait un t-shirt, un masque (de plongée), un tuba et des palmes», a précisé cette source, ajoutant qu'une enquête était en cours et que les thèses d'une mort accidentelle ou criminelle étaient toutes deux envisagées à ce stade.