Drame en France : L'auteur présumé d'un féminicide saute du 4e étage et meurt

Une quadragénaire est décédée mercredi à Bastia de plusieurs coups de couteau dans un appartement d'où l'auteur présumé a sauté par la fenêtre, succombant à sa chute du 4e étage.

L'auteur présumé des faits s'est jeté par la fenêtre du 4e étage et est décédé quelques heures plus tard.

Le commissariat de Bastia a été appelé vers 1h du matin pour intervenir sur un tapage nocturne, a indiqué Arnaud Viornery, procureur de Bastia, confirmant une information de France 3 Corse. «Des investigations vont se poursuivre pour préciser la nature du lien qui unissait l'auteur et la victime», a ajouté le procureur, sans savoir, pour l'heure, s'ils étaient en couple. Une patrouille s'est présentée sur les lieux et un individu de 21 ans «a refusé d'ouvrir la porte et au vu du comportement et du discours de l'intéressé, les policiers ont pénétré de force dans le domicile», a-t-il détaillé.