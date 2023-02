Prof poignardée en France : L'auteur présumé de l'agression était «possédé» au moment des faits

On en sait un peu plus sur le profil de l'élève qui a porté un coup de couteau fatal à sa prof d'espagnol, mercredi, dans un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Le jeune homme, âgé de 16 ans, était inconnu des services de police. Il aurait déclaré aux enquêteurs avoir entendu des voix dans la nuit précédente, lui demandant de passer à l'acte, et être «possédé» au moment des faits.