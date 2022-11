Bijouterie braquée à Esch : L'auteur du hold-up toujours en fuite, aucun employé blessé

L'individu recherché est un homme entre 30 et 40 ans, mesurant entre 1,80 m et 1,85 m, corpulent, avec un ventre rebondi, une barbe courte, des cheveux fins et foncés. Lors du braquage, il portait une veste d'hiver rouge et un sac plastique de la même couleur. La police invite toute personne disposant d'informations utiles à la contacter au 113.