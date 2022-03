L'Autofestival fait un démarrage en trombe

ESCH-SUR-ALZETTE - Simple curieux ou futurs acheteurs, l'Autofestival attire du monde et les voitures écologiques ont du succès.

D'autres en profitent juste pour jeter un coup d'œil sur les nouveautés. Carole et Carlo sont venus en couple pour voir «les petites voitures écologiques, à basse consommation». Carlo ne sait pas s'il va acheter, mais demandera «conseil à Carole avant la décision finale et l'argent aussi», lance-t-il amusé. Leur choix confirme la tendance: «un penchant pour les voitures écologiques», explique Manuel Kiefer, directeur du garage.

Une tendance qui se vérifie aussi chez Hyundai, mais qui n'influe pas le choix de Gianni et de Catherine. Ils cherchent «une voiture familiale et ce qui compte c'est le confort et la sécurité». Papa analyse «tout ce qui est assistance au freinage, système roll over protection, airbags...». Maman recherche «une bonne climatisation... et des bips pour le stationnement», sourit-elle.