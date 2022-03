Automobile : L'Autofestival fait un joli démarrage sur la neige

LUXEMBOURG - Le

public le plus

déterminé a bravé les frimas pour se rendre dans les show-rooms.

«Cette année, le public s'attache aux primes écologiques et à la sécurité», note Ernest Pirsch.

Pour le premier week-end de l'Autofestival, ça a été doucement les matins. Samedi après-midi, le public était plus nombreux même si on n'était pas au niveau des autres années. «Ce qui ne signifie pas moins de ventes», précise Ernest Pirsch, président de la Fédération des garagistes du Grand-Duché de Luxembourg (Fegarlux). Et dimanche, le public en sortie familiale avait rejoint les acheteurs potentiels.