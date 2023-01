Evénement au Luxembourg: L'Autofestival reste «un moment clé»

Dans ce contexte, l'Autofestival, 59e du nom, du 23 janvier au 4 février, «reste, pour le client, le meilleur moment pour acheter un véhicule, car les remises sont plus importantes et les financements plus intéressants, en plus d'offrir un panorama global de tout le marché», explique Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles et de la Mobilité (Fedamo). «D'autant plus, ajoute-t-il, qu'on a aujourd'hui une visibilité sur la disponibilité des véhicules, ce qui risque de ne plus être le cas dans quelques mois».