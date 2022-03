Météo au Luxembourg – L'automne va faire son retour, il ne fera pas plus de 6C samedi!

On le sait, dans nos contrées, il vaut mieux ne pas trop s'habituer au beau temps. Et ce sera le cas encore ces prochains jours. Alors que le soleil et la douceur nous accompagnent depuis quelques jours, tout cela devrait disparaître cette semaine. Selon MeteoLux, nous allons passer de 20°C ce lundi à 6°C au meilleur de la journée samedi.