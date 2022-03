Travaux : L'autoroute A6 devra rester fermée à la circulation du 23 au 26 avril prochain

Dans le sens Belgique-Luxembourg, la route sera fermée de Steinfort à la Croix de Cessange. Dans l'autre sens, il n'y aura pas de circulation entre Cessange et la sortie Helfenterbruck. Pour aller en Belgique, une déviation est prévue par l'A4 vers Esch puis l'A13 en direction de Rodange, sur la frontière belge. Dans l'autre sens, le trafic est dévié vers l'A4 via la Nationale 13. Les perturbations seront limitées, la circulation étant plus faible le week-end.