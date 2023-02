Voyage: L'Autriche, paradis blanc (fragile) des skieurs

C'est l'une des destinations alpines préférées des amateurs de sports d'hiver au Luxembourg. Et même plus largement de la Grande Région. L'Autriche, et son incontournable Tyrol, paradis blanc incontesté des skieurs. Le secteur pesait 3,9% du PIB national avant d’être affecté par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Mais en cet hiver 2022-2023, les professionnels veulent garder le moral alors même que les nouveaux défis sont immenses. Le réchauffement climatique a réduit la durée d’enneigement annuelle de 40 jours en moyenne depuis 1961, selon l’institut de météorologie ZAMG.

Sans mesures pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, elle pourrait encore «diminuer de 25% d’ici à 2100 entre 1 500 et 2 500 mètres d’altitude». L’enjeu est crucial pour l’économie autrichienne, qui pourrait perdre «dix milliards d’euros si le tourisme hivernal était sévèrement touché par le changement climatique», avertit un économiste. La neige artificielle est devenue le seul moyen de «garantir du ski de début décembre à avril».

Un budget en hausse cette année

Autre défi de taille, la flambée des prix. Dans la station de Kitzbühel, connue pour sa mythique descente de Coupe du monde, elle se fait fortement ressentir. La facture est élevée pour faire tourner les remontées mécaniques et canons à neige, gourmands en énergie. «Nous n’avons pas d’autre choix que de répercuter ces prix sur nos clients», relevait Anton Bodner, responsable de la compagnie gestionnaire, au début de l'hiver. Le billet d’entrée a ainsi grimpé de 10% cette année. «Tout est devenu 20 à 30% plus cher», confiaient des habitués. La station a également réduit ses horaires et limité la capacité des télésièges pour en réduire le poids.

Pourtant, pas question de «renoncer à ce plaisir» pour un trip ou pour une semaine. Un bol d'air frais dans les grands espaces des Alpes autrichiennes, ça vaudra toujours le coup.

L'été, on skie sur l'herbe

Combi, casque, bâtons, des skieurs se préparent à dévaler la pente sans un brin de neige. L'été, dans la station de Kaprun par exemple, on peut en effet skier sur l'herbe. Autre discipline qui a la cote, l'hiver cette fois, le ski de randonnée, un sport qui ne nécessite pas d’emprunter les remontées. «Cela revient moins cher», note une adepte qui y trouve son bonheur.

Au cœur de la chaîne des Alpes, l’Autriche compte pas moins de 254 stations de ski! Son plus haut sommet, le Grossglockner, culmine à 3 798 mètres, dans la moitié ouest. Les sports d’hiver ont fait leur apparition en Autriche dès la fin du XIXe siècle et les premiers téléskis datent de 1936. Près d'un siècle plus tard, l'équipement des domaines skiables est une vitrine et parmi ce qu'il se fait de mieux en la matière. Une véritable industrie qui n'a pourtant pas perdu de son charme et de son esprit familial d'antan.

Des chalets modernes vertigineux Ils sont attendus cette année 2023, à Pass Thurn, domaine skiable proche de Kitzbühel. L'agence d'architectes Pieter Pichler a imaginé une série de chalets suspendus, partie intégrante d'un complexe hôtelier 7 étoiles. Les suites, de 60 à 80 m2, s’élèveront en étages privatifs et les espaces communs seront partagés en contrebas. Offrant une vue imprenable sur le massif, le projet s’inspire de l’architecture autrichienne en la réinterprétant de manière contemporaine. À voir à défaut d'y dormir.