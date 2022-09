Police : L'Autriche rétablit des contrôles à sa frontière avec la Slovaquie

L'Autriche va rétablir des contrôles à sa frontière avec la Slovaquie, emboîtant le pas à la République tchèque à la suite d'une augmentation des passages de clandestins, a annoncé le gouvernement mercredi. «Nous avons déjà pris des mesures importantes aux frontières avec la Hongrie et la Slovénie. Désormais la police va également contrôler la frontière avec la Slovaquie à partir de minuit aujourd'hui», a indiqué le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner devant la presse à Vienne.

Onze points de passage vont être mis en place. «Nous devons être plus rapides que la mafia des passeurs. C'est une mesure nécessaire pour au moins dix jours», a ajouté le responsable conservateur, affirmant que le système d'asile autrichien était arrivé «à ses limites».

Contrôles justifiés

L'Autriche, qui compte 9 millions d'habitants, a enregistré de janvier à août 56 000 demandes d'asile, soit plus que l'ensemble de l'année 2021 mais encore loin du chiffre atteint pendant la crise migratoire de 2015 (près de 90 000). Le ministre note une forte et soudaine augmentation du nombre de ressortissants indiens, rarement éligibles à l'asile, outre l'arrivée de demandeurs afghans et syriens.