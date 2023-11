Luxembourg: L'avenir de certains médicaments en suspens

Les médicaments anti-rhume seront-ils encore préconisés dans un avenir proche? Rien n'est moins sûr, alors que l'Agence du médicament en France les déconseille désormais de manière explicite en raison d'effets secondaires graves pouvant aller jusqu'à provoquer des AVC et des infarctus.

Au Luxembourg, le sujet a suscité questions et discussions puisqu'il a été largement abordé à l'occasion d'une réunion à la direction de la Santé début novembre. Pour autant, aucune décision ferme n'a pas été prise, le ministère s'étant résolu à attendre l'arbitrage de l'EMA (Agence européenne des médicaments) en décembre.

Qu'importe la future décision prise, ces traitements ne risquent pas de faire l'unanimité, leur intérêt étant contesté depuis des années. D'autant plus que les doutes sur ces substances à base de pseudo-éphédrine interviennent dans un contexte d'interrogations sur la surmédication.

Quels sont les médicaments les plus consommés?

En vente libre, ces produits sont démocratisés au sein de la population… qui consomme de plus en plus de médicaments, selon les chiffres compilés par le ministère de la Sécurité sociale pour L'essentiel. «Les données montrent une progression à travers toutes les classes de médicaments au cours des cinq dernières années, sans toutefois nous permettre de conclure si cette augmentation est due à une hausse du nombre des assurés ou de leur âge moyen», tempère le ministère de la Santé.

Les antibiotiques ne sont plus automatiques

Au rang des médicaments les plus consommés, les vitamines, les traitements contre le cholestérol, les antiacides, les traitements favorisant la circulation sanguine et les antithrombotiques trustent le top 5 au Luxembourg. À noter que la consommation d'antibiotiques n'a pas augmenté, ce qui traduit peut-être une responsabilisation accrue des médecins en matière de prescription.

Une évolution jugée «rassurante» par le ministère de la Santé «dans le cadre du plan national antibiotiques et des actions de prévention visant à réduire la résistance antimicrobienne».

Pour lutter contre la surmédication, le gouvernement préconise une plus grande sensibilisation, à la fois du personnel soignant et des patients, avec des campagnes notamment sur les psychotropes, les tranquillisants et les somnifères.