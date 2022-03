L'avenir de la presse est dans le numérique

C'est l'avis du magnat Rupert Murdoch, qui estime que la presse va devoir faire payer l'accès à ses sites Internet.

Dans une interview à la chaîne Fox Business Network, qui appartient à son groupe News Corp., Rupert Murdoch voit l À l'avenir, "au lieu d'un journal imprimé sur papier, on pourra l'avoir sur des supports mobiles qui capteront l'intégralité du contenu du journal par les airs et seront mis à jour toutes les heures ou toutes les deux heures", explique-t-il.

"On pourra avoir le contenu ou les principaux titres et des alertes sur son Blackberry ou son Palm Pilot tout au long de la journée", a ajouté M. Murdoch. "Je pense que cela mettra deux ou trois ans à se généraliser et que le public mettra probablement 10 ou 15 ans à basculer complètement", a-t-il dit. M. Murdoch, qui a annoncé son intention de faire payer l'accès aux sites Internet des journaux de son groupe, estime que de manière générale, il faudra à l'avenir "payer pour avoir son journal préféré sur le web".