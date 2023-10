Quels enseignements après le scrutin qui a fait chuter la coalition?

Editpress/Julien Garroy

La coalition DP-LSAP-Déi Gréng, qui dirige le pays depuis dix ans, vit ses derniers jours. Les élections législatives de dimanche empêchent en effet la reconduction de cette union, puisqu’elle ne compte plus que 29 députés sur 60 à la Chambre. Si le DP et le LSAP tiennent le choc, les écologistes se sont effondrés. Déi Gréng perdent des sièges dans toutes les circonscriptions, au point de disparaître du paysage politique dans le Nord et l’Est et de ne plus compter plus que quatre représentants à la Chambre, un de moins que le seuil pour former une fraction.

«Ces cinq dernières années, nous avons relevé des défis ambitieux et compliqués: logement, sécurité intérieure, défense, climat, énergie», tentait de justifier Meris Sehovic, coprésident des Verts. À l’inverse, le gagnant du scrutin est le CSV, qui conserve ses 21 sièges et reste largement en tête. «Contrairement à ce qu’indiquaient les sondages, nous avons réussi un très bon score. Nos idées ont obtenu le soutien de l’électorat», se réjouit sa tête de liste Luc Frieden. La fin de la coalition rend le CSV incontournable.

L'ADR, l'autre vainqueur

Le DP gagne deux sièges, soit 14 désormais, et peut rêver de rester dans l'exécutif. «Il semble que nous sommes le groupe sortant du gouvernement le plus fort en sièges au Parlement et cela me fait plaisir», glisse le Premier ministre Xavier Bettel. Mais le LSAP, qui obtient 11 sièges, soit un de plus qu’en 2018, peut également espérer former une coalition avec les chrétiens-sociaux.

Du côté des plus petits partis, l’autre vainqueur de la soirée est l’ADR, avec ses cinq mandats. Il avait entamé l’actuelle législature avec quatre et l'avait terminée avec trois depuis le départ de Roy Reding en juin. Un succès inattendu que Fred Keup, la tête de liste, met sur le compte «d’une bonne campagne et de bonnes idées».

Les Pirates récoltent finalement trois sièges, alors que les sondages prédisaient un peu mieux et que les responsables espéraient former une fraction (cinq élus). Il n’y aura de nouveau que deux députés déi Lénk, tandis que les autres partis (Fokus, Déi Konservatif, KPL, Liberté-Fräiheet! et Volt) ne réussissent pas à entrer au Parlement.

