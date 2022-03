Australie : L'«aventurier» agonisait près de chez lui à 3 km

Parti sans vivres, un étudiant a été retrouvé vivant après neuf semaines d’errance dans le bush australien.

L'étudiant de comptabilité de 18 ans avait presque perdu la vue et ne pesait plus qu'une quarantaine de kilos. Ses bras et ses jambes étaient couverts de sangsues et de piqûres de moustique, tandis que la gangrène avait attaqué ses pieds.