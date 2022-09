Proche-Orient : L'aveu d'Israël sur la mort de la journaliste palestinienne

Après la mort de Shireen Abu Akleh, équipée d'un gilet pare-balles avec la mention «presse» et d'un casque, l'Autorité palestinienne et son employeur Al Jazeera avaient immédiatement accusé l'armée israélienne de l'avoir tuée. Israël n'a cessé de rejeter cette accusation et ce malgré des enquêtes journalistiques et un rapport de l'ONU concluant à un tir israélien, qui excluaient toutefois qu'il ait été délibéré.