L'avion Cargolux a vidé son carburant dans les Ardennes

Il a confirmé ensuite la poursuite de deux enquêtes techniques assurées par l’Administration des enquêtes techniques et la Direction de l’aviation civile, «en tout indépendance et sans ingérence du ministère». Dans ce contexte, tout commentaire politique lié à l'incident lui-même serait prématuré, explique le ministre. L'enjeu sera notamment «la classification du risque de l'incident», suivant les résultats.

Le kérosène évaporé?

M. Bausch s'est en revanche montré plus loquace sur l'opération de délestage de carburant, indispensable avant l'atterrissage d'urgence forcé par un souci lié au train d'atterrissage au décollage de l'appareil.

Peu après le gouvernement, Cargolux s'est fendu d'une nouvelle communication pour remercier tous les entités et services qui ont participé aux opérations de secours, saluant «une réponse rapide et professionnelle» afin de dégager l'avion de la piste. «Je tiens également à remercier les passagers en transit pour la patience dont ils ont fait preuve », a poursuivi Richard Forson, président et CEO de Cargolux.