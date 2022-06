Iran : L'avion de combat tombe en panne, deux blessés

Les deux pilotes ont pu sauter en parachute après avoir été victimes d‘une panne moteur de leur appareil F-14 Tomcat.

«Le pilote et le copilote ont été blessés lors de l’atterrissage en parachute et ont été immédiatement transférés à l’hôpital», a ajouté M. Motamedi, précisant que l’appareil était «détruit».

En service par défaut

Ces dernières années, les médias locaux ont fait état de la chute de plusieurs avions de combat dans le pays. En février, un F-5 s’était écrasé dans la ville de Tabriz, dans le nord-ouest de l’Iran, faisant trois morts. L’armée de l’air iranienne compte quelque 300 appareils de combat russes (MiG-29 et Su-25), chinois (F-7), américains (F-4, F-5 et F-14) et français (Mirage F1), ainsi que quelques «Saeqeh», une version iranienne du F-5 américain, selon des experts.